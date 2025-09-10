Сооснователь «Яндекса» разбогател на $1 млрд за один день

Сооснователь «Яндекса» разбогател на $1 млрд за один день Forbes: состояние Воложа увеличилось на $1 млрд после роста акций Nebius в США

Состояние сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа увеличилось на $1 млрд (83 млрд рублей) после резкого роста акций Nebius Group, сообщает Forbes. Это произошло благодаря заключению крупной сделки компании с Microsoft.

По итогам торгов во вторник, 9 сентября, котировки Nebius Group на бирже NASDAQ поднялись на 49,42%, достигнув $95,72 (7,9 тыс. рублей) за акцию. Рыночная стоимость компании достигла 22,81 млрд (1,8 трлн рублей). Через семейный траст Воложу принадлежит 13 процентов акций Nebius Group.

Ранее нидерландская компания Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) после заключения сделки с Microsoft превысила по капитализации российский «Яндекс». Рыночная стоимость Nebius Group достигла $21,12 млрд, в то время как капитализация «Яндекса» составила $20,67 млрд. Nebius Group представляет собой бывшую нидерландскую компанию Yandex N.V., которая ранее была материнской структурой для «Яндекса». В 2024 году произошло разделение активов интернет-гиганта на российские и международные направления. Российские активы перешли под контроль «Яндекса», чьи акции теперь торгуются на Московской бирже, а международные активы остались под управлением Yandex N.V., которая позднее была переименована в Nebius Group.

До этого Аркадий Волож провел аналогию между своим отъездом из России и исходом евреев из Египта. Он отметил, что при продаже российской части компании он «не все потерял». Волож также признался, что перестал читать новости из России. Кроме того, бизнесмен удалил все приложения «Яндекса» и нанял личную охрану.