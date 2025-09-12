Диетолог рассказала, чем опасна покупка сладостей у касс магазинов Диетолог Дианова: в очереди у касс магазинов люди покупают вредные сладости

В России нужно ограничить продажу вредных сладостей в ярких упаковках и убрать их от касс, заявила диетолог Нурия Дианова. По ее словам, которые передает РИАМО, это подталкивает детей и взрослых к импульсивным покупкам.

Люди, пока стоят в ожидании, начинают класть всякую дрянь на ленту или в корзину, потому что так работает визуальное восприятия. <…> Вы не планировали этого покупать, но вредные продукты уже в корзине, — отметила врач.

Ранее диетолог Елена Хохлова заявила, что длительное употребление острых блюд, в том числе с перцем чили, повышает риск развития онкологических заболеваний ЖКТ. По ее словам, жители Китая, Индии и Мексики чаще других сталкиваются с раком желудка и пищевода.

Диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что частое употребление ягод и фруктов с плесенью грозит развитием онкологии. Она подчеркнула, что в испорченных продуктах появляются микотоксины, в том числе афлатоксин.