12 сентября 2025 в 08:24

Названа самая высокооплачиваемая офисная работа прошедшего лета

Летом тестировщики стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летом 2025 года тестировщики стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование «Авито Работы». Их зарплаты выросли на 13% по сравнению с тем же периодом 2024-го и превысили 129 тысяч рублей.

Рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов возглавили тестировщики — средние предлагаемые зарплаты на этих позициях выросли на 13%, — говорится в сообщении.

На вторую строчку рейтинга по зарплатам попали инженеры, которые в среднем получали чуть более 105 тысяч рублей. Третье место в списке заняли технологи с заработной платой около 97 тысяч рублей. В рейтинге высоких зарплат по регионам лидирует Якутия (около 137,7 тысячи рублей), следом идут Москва (124,6 тысячи рублей) и Сахалинская область (121 тысяча рублей).

Ранее стало известно, что зарплатные предложения для дворников выросли на 25% по сравнению с летом 2024 года. Средний оклад составил 51 541 рубль в месяц, но график зависит от объекта: от смен по 4–5 часов до полного дня с гибкими задачами. Также увеличились зарплаты электриков — в среднем на 8%, до 77 204 рублей в месяц.

Россия
профессии
зарплаты
деньги
рейтинги
