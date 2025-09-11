Неожиданно выросли зарплаты специалистов, которыми всегда запугивают детей Зарплатные предложения для дворников выросли на 43% летом 2025 года

Зарплатные предложения в сфере ЖКХ этим летом выросли на 43%, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа». Средняя предлагаемая зарплата в отрасли составила 79 640 рублей в месяц при фиксированном графике.

Наибольший рост показали предложения для дворников — +25% по сравнению с летом 2024 года. Средний оклад составил 51 541 рублей в месяц, но график зависит от объекта: от смен по 4–5 часов до полного дня с гибкими задачами.

Также выросли зарплаты электриков — в среднем на 8%, до 77 204 рублей в месяц. В топ-3 отраслей по темпам роста также вошли транспортное машиностроение (+38%) и тяжелое машиностроение (+35%), где зарплаты достигли 117 809 и 129 649 рублей соответственно.

Средние зарплатные предложения для слесарей летом 2025 года выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 96 733 рублей в месяц при полной занятости. У токарей прирост составил 13% — им предлагают в среднем 176 686 рублей ежемесячно.

Ранее стало известно, что в 2026 году доходы отдельных специалистов в сфере информационных технологий превысят 400–600 тысяч рублей. Это касается ведущих разработчиков, архитекторов, специалистов по кибербезопасности. Опытные middle-специалисты будут получать в районе 200–300 тысяч.