Трампа возмутило поведение премьер-министра Великобритании Politico: Трампа разозлило, что Стармер не уведомил его об увольнении посла

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу того, что британский премьер-министр Кир Стармер не проинформировал его лично о решении уволить американского посла в Лондоне Питера Мандельсона, передает Politico со ссылкой на источник в Белом доме. Его уволили из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Он был недоволен тем, что Стармер не уведомил его лично, и настороженно относится ко всему, что может бросить тень на его государственный визит [в Великобританию] на следующей неделе, — говорится в сообщении.

По данным газеты, вместо Мандельсона на должность дипломата назначили его заместителя Джеймса Роско. Также отмечается, что американские власти обеспокоены скандалом вокруг посла и надеются на быстрое назначение его преемника. Они считают, что эта ситуация может негативно повлиять на визит Трампа в Лондон.

