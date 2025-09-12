Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 09:36

Трампа возмутило поведение премьер-министра Великобритании

Politico: Трампа разозлило, что Стармер не уведомил его об увольнении посла

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу того, что британский премьер-министр Кир Стармер не проинформировал его лично о решении уволить американского посла в Лондоне Питера Мандельсона, передает Politico со ссылкой на источник в Белом доме. Его уволили из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняют в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Он был недоволен тем, что Стармер не уведомил его лично, и настороженно относится ко всему, что может бросить тень на его государственный визит [в Великобританию] на следующей неделе, — говорится в сообщении.

По данным газеты, вместо Мандельсона на должность дипломата назначили его заместителя Джеймса Роско. Также отмечается, что американские власти обеспокоены скандалом вокруг посла и надеются на быстрое назначение его преемника. Они считают, что эта ситуация может негативно повлиять на визит Трампа в Лондон.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует предложить странам G7 повысить пошлины на импорт из Индии и Китая из-за закупок ими российской нефти. Предлагается установить размер пошлин в диапазоне от 50% до 100%.

США
Дональд Трамп
Кир Стармер
послы
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ситуация в Сумской области утром 12 сентября: котел ВСУ, жесткая мясорубка
Назван главный признак, по которому можно вычислить брачного афериста
Житель Улан-Удэ подстрелил школьницу из окна своей квартиры
Рекордная атака, сотни БПЛА, пожары: как ВСУ атакуют Россию 12 сентября
ВСУ мародерствуют в Красном Лимане перед отступлением
Простая выпечка из ржаной муки: беспроигрышный рецепт
Радиостанция «Судного дня» передала четыре новых послания
Под Самарой авария на дороге унесла жизни четырех человек
Соленые помидоры на зиму: традиции и секреты идеальной засолки
Киев внес известную российскую певицу в свой «расстрельный» список
В базу украинского «Миротворца» попал 14-летний сын офицера
Известный на Украине священник попытался отбиться от ТЦК при помощи топора
Mercedes сделал существенный шаг, чтобы вернуться в Россию
Стали известны подробности новых антироссийских санкций Великобритании
Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве
США грозят визовыми ограничениями за посты об убитом Кирке
В Польше указали на связь между кредитом от ЕС и инцидентом с БПЛА
Раскрыто, сколько россиян доверяют Путину
Россиянин финансировал ВСУ и хотел уехать на Украину, но его задержали
HR-эксперт рассказала, как снизить риск осенних увольнений
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.