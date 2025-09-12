Стало известно, какой тип беспилотников использовался при атаке Ленобласти SHOT: атака на Ленобласть велась украинскими дронами «Лютый»

Украинские военные во время атаки на Ленинградскую область применили дроны под названием «Лютый», передает Telegram-канал SHOT. Беспилотники были запущены из Черниговской и Ровенской областей.

По данным канала, беспилотные летательные аппараты появлялись примерно раз в час по семь штук. Каждый из них был загружен пластитом весом около семи килограммов.

Также отмечается, что в петербургском аэропорту Пулково сохраняются ограничения на прием и отправку самолетов. В результате более 90 рейсов были задержаны, а около 40 — отменены.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что единственный способ остановить атаки украинских беспилотников на Россию — заставить Украину капитулировать. По его словам, для этого потребуется создать буферную зону шириной более 1000 километров.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в ночь на 12 сентября российские системы ПВО сбили 221 беспилотник. Над Брянской областью нейтрализовано 85 БПЛА. В других регионах также зафиксированы случаи уничтожения дронов: над Смоленской — 42, Ленинградской — 28, Калужской — 18, Новгородской — 14, Орловской и Московской — по 9, Белгородской — 7, Ростовской и Тверской — по 3, Псковской, Тульской и Курской областями — по одному.