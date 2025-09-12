Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 07:12

Сжегший российский паспорт певец хотел отправиться на СВО, но не смог

Суд не разрешил отправлять певца Шарлота в зону СВО

Эдуард Шарлот Эдуард Шарлот Фото: Альберт Дзень/ТАСС

Суд не стал отправлять в зону специальной военной операции певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, сообщает Telegram-канал «112». В материале говорится, что артист, который в 2023 году сжег на камеру российский паспорт, уже несколько раз просился на службу.

Уточняется, что представители стороны защиты музыканта подали ходатайство о его отправке в зону СВО, однако Шарлоту было отказано. Певец получил приговор в декабре 2024 года: суд признал артиста виновным и назначил наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее актер Тобольского драматического театра им. П. Ершова Константин Орлов погиб в зоне специальной военной операции. Артисту было 53 года, он принял участие в почти 60 спектаклях. Имел ряд наград, в том числе почетную грамоту департамента культуры Тюменской области.

До этого Федерация фристайла Санкт-Петербурга информировала, что бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне проведения СВО. 36-летний спортсмен и командир десантно-штурмового подразделения погиб во время штурма Малиновки, уточнили его экс-коллеги.

певцы
артисты
СВО
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Приморске потушили пожар, возникший в результате атаки беспилотников
Психолог раскрыл, какое поведение женщины отпугивает мужчин
План по разделу Украины и удары по своим: новости СВО к утру 12 сентября
Россиянам рассказали, когда будут следующие длинные выходные
Трамп готовит санкционный удар по Китаю через G7
Юрист раскрыла схему взыскания долгов с тех, у кого ничего нет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 сентября: инфографика
ВСУ обрушили на Россию ночью более 220 беспилотников
Новая глава МИД Великобритании определилась с первой заграничной поездкой
Школьникам раскрыли, сколько времени нужно тратить на домашнее задание
Сжегший российский паспорт певец хотел отправиться на СВО, но не смог
Иванову ужесточили обвинение по второму делу
В Госдуме назвали условия получения ипотеки под 6%
Снится цыганка? Узнайте значение сновидения сейчас
В России предложили полностью запретить продажу сигарет
В Польше нашли еще один нарушивший границы беспилотник
Сонник: угон вашей или чужой машины — прямое предупреждение или нет?
Юрист ответил, чем может обернуться легкая пощечина во время ссоры
Гастроэнтеролог развеяла главный миф об аппендиците
Количество сбитых над Ленобластью БПЛА резко увеличилось
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.