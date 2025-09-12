Сжегший российский паспорт певец хотел отправиться на СВО, но не смог Суд не разрешил отправлять певца Шарлота в зону СВО

Суд не стал отправлять в зону специальной военной операции певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, сообщает Telegram-канал «112». В материале говорится, что артист, который в 2023 году сжег на камеру российский паспорт, уже несколько раз просился на службу.

Уточняется, что представители стороны защиты музыканта подали ходатайство о его отправке в зону СВО, однако Шарлоту было отказано. Певец получил приговор в декабре 2024 года: суд признал артиста виновным и назначил наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее актер Тобольского драматического театра им. П. Ершова Константин Орлов погиб в зоне специальной военной операции. Артисту было 53 года, он принял участие в почти 60 спектаклях. Имел ряд наград, в том числе почетную грамоту департамента культуры Тюменской области.

До этого Федерация фристайла Санкт-Петербурга информировала, что бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне проведения СВО. 36-летний спортсмен и командир десантно-штурмового подразделения погиб во время штурма Малиновки, уточнили его экс-коллеги.