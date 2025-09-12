Психолог раскрыл, какое поведение женщины отпугивает мужчин

Главным раздражающим фактором для мужчин будет чрезмерный контроль со стороны женщин, заявил NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. Он также отметил, что отпугивать мужчин может и требование постоянного внимания.

Если мы понимаем под отношениями периодические встречи мужчины и женщины, то главным раздражающим фактором для многих мужчин будет чрезмерный контроль за ними, а также требование постоянного внимания. Находясь в таких отношениях, мужчина в большинстве случаев продолжает жить своей жизнью. Необходимость давать отчет о том, где он, с кем и когда будет дома, скорее всего, вызовет раздражение, — пояснил Кононов.

По его словам, в ситуации, когда мужчина и женщина сожительствуют, первый будет ожидать обеспечения быта, размеренных и гармоничных отношений, где дом — место отдыха и восстановления сил после работы. При этом, отметил Кононов, если женщина не может или не хочет дать это мужчине, возникает пространство для конфликта. Эксперт добавил, что не снимает с мужчин ответственности за уют, спокойствие в доме и взаимопонимание в отношениях.

