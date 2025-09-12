Картофельные хачапури — даже вкуснее обычных! Ленивый рецепт на сковороде

Наш рецепт — отличная альтернатива традиционному хачапури, если у вас закончилась мука или вы ищете более ленивый вариант. Картофельное тесто получается мягким, немного хрустящим снаружи и отлично сочетается с расплавленным сыром внутри. Повторите этот простой рецепт!

Первым делом отварите 500 г картофеля и разомните в пюре. Вбейте 1 куриное яйцо, добавьте 3 ст. л. крахмала, приправы по вкусу и замесите однородную массу. Получившееся тесто прилипает к рукам? Не беда! Добавьте чуть-чуть крахмала.

Для начинки соедините 200 г тертого сыра (подойдут сулугуни или моцарелла), 1 дольку чеснока (по желанию) и свежие или сушеные травы. Разделите тесто на части, раскатайте каждую в кружок, выложите начинку и защипните края, придав форму лодочки.

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке где-то 20–25 минут, пока не подрумянится. Подавайте горячими.

Совет: для аромата добавьте в начинку немного кинзы или укропа.

