Цветет как безумный! Сажаю под зиму и забываю — многолетник с характером!

Гибискус сирийский — настоящий южанин, который покоряет сердца садоводов даже в непростом климате! Его огромные, похожие на экзотические чаши цветы с бархатными лепестками способны превратить любой сад в уголок тропиков. И хотя в средней полосе он иногда подмерзает, при правильном подходе радует цветением ежегодно.

Я сею его семена прямо под зиму, когда земля уже схвачена первыми заморозками. Просто делаю неглубокие бороздки, рассыпаю семена, присыпаю заранее заготовленной землей и забываю до весны. Зимняя стратификация творит чудеса — весной появляются крепкие, закаленные всходы, готовые к любым испытаниям. Гибискус удивительно неприхотлив: он устойчив к засухе, растет на любой почве, кроме заболоченной, и с благодарностью откликается на минимальный уход. С каждым годом куст наращивает мощь, а цветение становится все обильнее. Посадите гибискус сирийский однажды — и он годами будет встречать лето фейерверком красок, не требуя ничего взамен!

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.