30 октября 2025 в 16:18

На Украине вновь призвали к ужесточению принудительной мобилизации

РИА Новости: силовики рассказали о призывах к ужесточению мобилизации на Украине

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

На Украине вновь звучат призывы к ужесточению принудительной мобилизации, это уже ожидаемое явление перед очередным провалом ВСУ на фронте, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит РИА Новости, одновременно с увеличением кадров принудительной мобилизации и массовыми рейдами ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) на сцену выходят карманные «эксперты» Киева и начинают оправдывать соответствующие меры.

Сейчас мы видим, как практически каждый день в украинских СМИ появляются интервью с различными медийными личностями, призывающими к ужесточению мобилизационных мероприятий, — отметил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что отношение украинцев к территориальным центрам комплектования ухудшается с каждым днем. По его словам, на это указывает то, что они не только сотрудничают с Вооруженными силами РФ, но и передают им координаты для дальнейших ударов по ТЦК.

Украина
силовики
мобилизации
Киев
