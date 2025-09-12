Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 07:31

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 сентября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 12 сентября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 221 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 85 БПЛА — над территорией Брянской области, 42 БПЛА — над территорией Смоленской области, 28 БПЛА — над территорией Ленинградской области, 18 БПЛА — над территорией Калужской области, 14 БПЛА — над территорией Новгородской области, по девять БПЛА — над территориями Орловской области и Московского региона, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, по три БПЛА — над территориями Ростовской и Тверской областей и по одному БПЛА — над территориями Псковской, Тульской и Курской областей», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

БПЛА
ВСУ
ПВО
Минобороны РФ
статистика
регионы
оборона
