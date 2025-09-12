Бабушка готовила оладьи именно так! Очень пышные, а жарить их нужно на этом масле

Бабушка готовила оладьи именно так! Очень пышные, а жарить их нужно на этом масле. Нежные оладьи на топленом масле — воздушное утро начинается с аромата детства. Эти золотистые солнышки тают во рту и дарят настоящее наслаждение. Идеальный завтрак для всей семьи!

Ингредиенты

Кефир — 300 мл

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 50 г

Соль — 3 г

Мука — 230 г

Сода — 6 г

Масло топленое или сливочное — для жарки

Приготовление

Кефир предварительно подогреть до теплого состояния, но не доводить до кипения. В глубокой миске смешать яйца. Соль и сахар взбить венчиком до легкой пены. Добавить теплый кефир, тщательно перемешать. Постепенно ввести просеянную муку, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки. В конце добавить соду и еще раз хорошо вымешать тесто. Дать тесту отдохнуть 10 минут для активации соды. Разогреть сковороду с топленым маслом. Выкладывать тесто столовой ложкой, формируя круглые оладьи. Жарить на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки примерно по 1,5–2 минуты с каждой стороны. Готовые оладьи выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавать горячими со сметаной, вареньем или медом.

