12 сентября 2025 в 07:30

Бабушка готовила оладьи именно так! Очень пышные, а жарить их нужно на этом масле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бабушка готовила оладьи именно так! Очень пышные, а жарить их нужно на этом масле. Нежные оладьи на топленом масле — воздушное утро начинается с аромата детства. Эти золотистые солнышки тают во рту и дарят настоящее наслаждение. Идеальный завтрак для всей семьи!

Ингредиенты

  • Кефир — 300 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 50 г
  • Соль — 3 г
  • Мука — 230 г
  • Сода — 6 г
  • Масло топленое или сливочное — для жарки

Приготовление

  1. Кефир предварительно подогреть до теплого состояния, но не доводить до кипения. В глубокой миске смешать яйца. Соль и сахар взбить венчиком до легкой пены. Добавить теплый кефир, тщательно перемешать. Постепенно ввести просеянную муку, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки. В конце добавить соду и еще раз хорошо вымешать тесто.
  2. Дать тесту отдохнуть 10 минут для активации соды. Разогреть сковороду с топленым маслом. Выкладывать тесто столовой ложкой, формируя круглые оладьи. Жарить на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки примерно по 1,5–2 минуты с каждой стороны. Готовые оладьи выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавать горячими со сметаной, вареньем или медом.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из четырех ингредиентов.

