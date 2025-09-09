Просто смешать и вылить на противень: готовим финский блин паннукакку на завтрак! Нежный, воздушный и слегка сладкий финский блин. Их пекут в духовке одним большим пластом, что делает процесс простым и быстрым. Подавайте с ягодами, вареньем или сметаной.
Ингредиенты
- Яйца куриные — 3 шт.
- Сахар — 3 ст. л.
- Соль — ½ ч. л.
- Мука пшеничная — 200 г.
- Молоко — 500 мл
- Масло сливочное — 50 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию)
Приготовление
- Разогрейте духовку до 220°C. Форму для запекания (примерно 20х30 см) смажьте частью сливочного масла. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте муку, перемешайте до однородности без комочков. Постепенно влейте молоко, продолжая взбивать тесто.
- Влейте растопленное остывшее сливочное масло и ванильный сахар, перемешайте. Вылейте тесто на противень и сразу поставьте в разогретую духовку. Выпекайте 25-30 минут до золотистого края и устойчивой поверхности. Дайте немного остыть — блин немного осядет, это нормально. Подавайте теплым, разрезав на порционные квадраты.
Совет: для традиционного вкуса добавьте в тесто 1/4 чайной ложки кардамона. Финны часто подают такие блины со взбитыми сливками и брусничным джемом.
Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.