Просто смешать и вылить на противень: готовим финский блин паннукакку на завтрак! Нежный, воздушный и слегка сладкий финский блин. Их пекут в духовке одним большим пластом, что делает процесс простым и быстрым. Подавайте с ягодами, вареньем или сметаной.

Ингредиенты

Яйца куриные — 3 шт.

Сахар — 3 ст. л.

Соль — ½ ч. л.

Мука пшеничная — 200 г.

Молоко — 500 мл

Масло сливочное — 50 г

Ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление

Разогрейте духовку до 220°C. Форму для запекания (примерно 20х30 см) смажьте частью сливочного масла. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте муку, перемешайте до однородности без комочков. Постепенно влейте молоко, продолжая взбивать тесто. Влейте растопленное остывшее сливочное масло и ванильный сахар, перемешайте. Вылейте тесто на противень и сразу поставьте в разогретую духовку. Выпекайте 25-30 минут до золотистого края и устойчивой поверхности. Дайте немного остыть — блин немного осядет, это нормально. Подавайте теплым, разрезав на порционные квадраты.

Совет: для традиционного вкуса добавьте в тесто 1/4 чайной ложки кардамона. Финны часто подают такие блины со взбитыми сливками и брусничным джемом.

