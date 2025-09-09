Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Просто смешать и вылить на противень: готовим финский блин паннукакку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Просто смешать и вылить на противень: готовим финский блин паннукакку на завтрак! Нежный, воздушный и слегка сладкий финский блин. Их пекут в духовке одним большим пластом, что делает процесс простым и быстрым. Подавайте с ягодами, вареньем или сметаной.

Ингредиенты

  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Соль — ½ ч. л.
  • Мука пшеничная — 200 г.
  • Молоко — 500 мл
  • Масло сливочное — 50 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220°C. Форму для запекания (примерно 20х30 см) смажьте частью сливочного масла. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте муку, перемешайте до однородности без комочков. Постепенно влейте молоко, продолжая взбивать тесто.
  2. Влейте растопленное остывшее сливочное масло и ванильный сахар, перемешайте. Вылейте тесто на противень и сразу поставьте в разогретую духовку. Выпекайте 25-30 минут до золотистого края и устойчивой поверхности. Дайте немного остыть — блин немного осядет, это нормально. Подавайте теплым, разрезав на порционные квадраты.

Совет: для традиционного вкуса добавьте в тесто 1/4 чайной ложки кардамона. Финны часто подают такие блины со взбитыми сливками и брусничным джемом.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
