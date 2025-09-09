Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Тосты с авокадо, яйцом и творожным сыром: красивый завтрак за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тосты с авокадо, яйцом и творожным сыром: красивый завтрак за 10 минут! Сочетание нежного авокадо, творожного сыра и яйца пашот дарит невероятную сытость и массу удовольствия без чувства тяжести. Яркие, питательные и невероятно вкусные тосты, которые доказывают, что правильное питание — это легко и очень аппетитно!

Ингредиенты (на 2 тоста)

  • Хлеб цельнозерновой — 2 ломтика
  • Сыр творожный — 60 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Помидор — 1 небольшой
  • Рукола — горсть
  • Соль, перец, лимонный сок — по вкусу
  • Семена чиа или кунжута — для подачи

Приготовление

  1. Хлеб слегка подрумяньте в тостере или на сухой сковороде. Авокадо разомните вилкой в пасту, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. Приготовьте два яйца пашот, всмятку или жареных.
  2. На подсушенные тосты толстым слоем намажьте творожный сыр, затем распределите пюре из авокадо. Сверху выложите ломтики помидора, горсть свежей руколы и аккуратно разместите яйцо. Готовые тосты сразу подавайте, украсив свежей зеленью и посыпав семенами.

Ранее мы готовили сырные тосты за 5 минут, от которых балдеют все! Быстрый завтрак и закуска.

хлеб
яйца
завтраки
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
