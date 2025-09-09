Тосты с авокадо, яйцом и творожным сыром: красивый завтрак за 10 минут

Тосты с авокадо, яйцом и творожным сыром: красивый завтрак за 10 минут

Тосты с авокадо, яйцом и творожным сыром: красивый завтрак за 10 минут! Сочетание нежного авокадо, творожного сыра и яйца пашот дарит невероятную сытость и массу удовольствия без чувства тяжести. Яркие, питательные и невероятно вкусные тосты, которые доказывают, что правильное питание — это легко и очень аппетитно!

Ингредиенты (на 2 тоста)

Хлеб цельнозерновой — 2 ломтика

Сыр творожный — 60 г

Авокадо — 1 шт.

Яйцо — 2 шт.

Помидор — 1 небольшой

Рукола — горсть

Соль, перец, лимонный сок — по вкусу

Семена чиа или кунжута — для подачи

Приготовление

Хлеб слегка подрумяньте в тостере или на сухой сковороде. Авокадо разомните вилкой в пасту, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. Приготовьте два яйца пашот, всмятку или жареных. На подсушенные тосты толстым слоем намажьте творожный сыр, затем распределите пюре из авокадо. Сверху выложите ломтики помидора, горсть свежей руколы и аккуратно разместите яйцо. Готовые тосты сразу подавайте, украсив свежей зеленью и посыпав семенами.

Ранее мы готовили сырные тосты за 5 минут, от которых балдеют все! Быстрый завтрак и закуска.