Тосты с авокадо, яйцом и творожным сыром: красивый завтрак за 10 минут! Сочетание нежного авокадо, творожного сыра и яйца пашот дарит невероятную сытость и массу удовольствия без чувства тяжести. Яркие, питательные и невероятно вкусные тосты, которые доказывают, что правильное питание — это легко и очень аппетитно!
Ингредиенты (на 2 тоста)
- Хлеб цельнозерновой — 2 ломтика
- Сыр творожный — 60 г
- Авокадо — 1 шт.
- Яйцо — 2 шт.
- Помидор — 1 небольшой
- Рукола — горсть
- Соль, перец, лимонный сок — по вкусу
- Семена чиа или кунжута — для подачи
Приготовление
- Хлеб слегка подрумяньте в тостере или на сухой сковороде. Авокадо разомните вилкой в пасту, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. Приготовьте два яйца пашот, всмятку или жареных.
- На подсушенные тосты толстым слоем намажьте творожный сыр, затем распределите пюре из авокадо. Сверху выложите ломтики помидора, горсть свежей руколы и аккуратно разместите яйцо. Готовые тосты сразу подавайте, украсив свежей зеленью и посыпав семенами.
