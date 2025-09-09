Зразы «Птичье молоко» из курицы и кабачка: обалденная начинка из сыра и яиц

Зразы «Птичье молоко» из курицы и кабачка: обалденная начинка из сыра и яиц! Идеально сочные и воздушные котлеты из курицы, которые оценят даже те, кто не любит мясо! Секрет — в нежной начинке, которая тает во рту. Отличный вариант для полезного ужина без лишних калорий.

Ингредиенты для фарша

Филе куриное — 400 г

Кабачок — 80 г

Лук репчатый — 100 г

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Чеснок сушеный — по вкусу

Ингредиенты для начинки

Яйцо вареное — 2 шт.

Сыр твердый — 100 г

Масло оливковое — 1 ч. л.

Зелень свежая — 10 г

Соль — щепотка

Приготовление

Куриное филе, кабачок и лук измельчите в блендере до однородности, добавьте соль, перец и специи. Для начинки натрите сыр, мелко порубите вареное яйцо и зелень, смешайте с оливковым маслом и солью. Влажными руками разделите фарш на шесть частей. Каждую часть распластайте на ладони, в центр выложите начинку и аккуратно защипните края, формируя котлету. Разогрейте антипригарную сковороду, слегка смажьте маслом. Обжарьте котлеты на сильном огне по 2 минуты с каждой стороны до корочки, затем убавьте огонь и готовьте под крышкой 10 минут, периодически переворачивая.

