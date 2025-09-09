Зразы «Птичье молоко» из курицы и кабачка: обалденная начинка из сыра и яиц! Идеально сочные и воздушные котлеты из курицы, которые оценят даже те, кто не любит мясо! Секрет — в нежной начинке, которая тает во рту. Отличный вариант для полезного ужина без лишних калорий.
Ингредиенты для фарша
- Филе куриное — 400 г
- Кабачок — 80 г
- Лук репчатый — 100 г
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Чеснок сушеный — по вкусу
Ингредиенты для начинки
- Яйцо вареное — 2 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Масло оливковое — 1 ч. л.
- Зелень свежая — 10 г
- Соль — щепотка
Приготовление
- Куриное филе, кабачок и лук измельчите в блендере до однородности, добавьте соль, перец и специи. Для начинки натрите сыр, мелко порубите вареное яйцо и зелень, смешайте с оливковым маслом и солью. Влажными руками разделите фарш на шесть частей. Каждую часть распластайте на ладони, в центр выложите начинку и аккуратно защипните края, формируя котлету.
- Разогрейте антипригарную сковороду, слегка смажьте маслом. Обжарьте котлеты на сильном огне по 2 минуты с каждой стороны до корочки, затем убавьте огонь и готовьте под крышкой 10 минут, периодически переворачивая.
Ранее мы готовили ёжики из фарша, капусты и риса на сковороде! Просто, но все просят добавки.