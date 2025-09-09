Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Розовые оладьи с творожным кремом и вишней: завтрак без чувства тяжести

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Розовые оладьи с творожным кремом и вишней! Эти яркие панкейки порадуют не только глаз, но и вкусовые рецепторы! Сочетание сладковатой свеклы, нежного творожного сыра и фруктовой кислинки вишни создает идеальную гармонию. Отличный вариант для полезного завтрака или десерта без чувства тяжести.

Ингредиенты для теста

  • Свекла отварная — 150 г
  • Яйцо куриное — 2 шт.
  • Кефир или греческий йогурт — 150 мл
  • Мука цельнозерновая пшеничная — 4 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Корица молотая — по вкусу
  • Подсластитель — по вкусу

Ингредиенты для прослойки

  • Сыр творожный — 100 г
  • Вишня и подсластитель — по вкусу

Приготовление

  1. Отварную свеклу измельчаем в блендере до состояния однородного пюре. В глубокой миске соединяем свекольное пюре, яйца, кефир, цельнозерновую муку, разрыхлитель, корицу и подсластитель. Тщательно взбиваем массу миксером до гладкой консистенции и оставляем тесто отдохнуть на 30 минут при комнатной температуре.
  2. Для приготовления пюре вишню измельчаем блендером до однородности с подсластителем. Разогреваем антипригарную сковороду без добавления масла на среднем огне. Выпекаем панкейки порционно, выливая тесто ложкой и обжаривая с двух сторон до готовности под закрытой крышкой. Готовые панкейки слоим, промазывая каждый творожным сыром и вишневым пюре.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

оладьи
панкейки
свекла
простой рецепт
десерты
завтраки
