Розовые оладьи с творожным кремом и вишней: завтрак без чувства тяжести

Розовые оладьи с творожным кремом и вишней! Эти яркие панкейки порадуют не только глаз, но и вкусовые рецепторы! Сочетание сладковатой свеклы, нежного творожного сыра и фруктовой кислинки вишни создает идеальную гармонию. Отличный вариант для полезного завтрака или десерта без чувства тяжести.

Ингредиенты для теста

Свекла отварная — 150 г

Яйцо куриное — 2 шт.

Кефир или греческий йогурт — 150 мл

Мука цельнозерновая пшеничная — 4 ст. л.

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Корица молотая — по вкусу

Подсластитель — по вкусу

Ингредиенты для прослойки

Сыр творожный — 100 г

Вишня и подсластитель — по вкусу

Приготовление

Отварную свеклу измельчаем в блендере до состояния однородного пюре. В глубокой миске соединяем свекольное пюре, яйца, кефир, цельнозерновую муку, разрыхлитель, корицу и подсластитель. Тщательно взбиваем массу миксером до гладкой консистенции и оставляем тесто отдохнуть на 30 минут при комнатной температуре. Для приготовления пюре вишню измельчаем блендером до однородности с подсластителем. Разогреваем антипригарную сковороду без добавления масла на среднем огне. Выпекаем панкейки порционно, выливая тесто ложкой и обжаривая с двух сторон до готовности под закрытой крышкой. Готовые панкейки слоим, промазывая каждый творожным сыром и вишневым пюре.

