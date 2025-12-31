Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 09:28

Все, что нужно к шампанскому: топ-5 канапе на скорую руку — должны быть в копилке у каждой хозяйки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда гости уже на пороге, а шампанское охлаждено, выручают простые и эффектные канапе. Минимум времени, доступные продукты и всегда отличный результат. Эти пять вариантов проверены не раз — выглядят празднично и разлетаются первыми.

1. Классика без лишних слов. Кусочки твердого сыра, ветчина или колбаса и оливки — собираем на шпажке в любой последовательности. Универсальный вариант, который нравится всем и подходит к любому игристому.

2. Сырная тарелка в мини-формате. Оливки в сочетании с двумя видами сыра: твердым желтым и брынзой. Контраст вкусов делает такие канапе особенно удачными — просто, но очень выигрышно.

3. Канапе на шпажках с копченой колбасой. Берите колбасу небольшого диаметра и нарезайте тонкими кружочками. На шпажку добавьте кусочек отварного картофеля в мундире — неожиданно, но невероятно вкусно и сытно.

4. Канапе с сельдью. Мелко нарезанную зелень смешайте с мягким сливочным маслом и смажьте ломтики хлеба. Сверху выложите кусочек сельди, немного лука и дольку лимона — идеальный баланс соленого и свежего.

5. С беконом и черносливом. Тонкие слайсы бекона слегка поджарьте до румяности, заверните в них чернослив и подавайте теплыми или остывшими. Яркая закуска с насыщенным вкусом, которая всегда производит впечатление.

Ранее мы готовили королевский оливье. Вкус, проверенный временем, с дымком и невероятным вайбом.

Проверено редакцией
Читайте также
Три рецепта начинок для закуски из крабовых палочек: быстро готовятся — съедаются подчистую
Общество
Три рецепта начинок для закуски из крабовых палочек: быстро готовятся — съедаются подчистую
Какую закуску подать к ликеру: искусство идеального сочетания
Семья и жизнь
Какую закуску подать к ликеру: искусство идеального сочетания
Дед Мороз из Москвы обратился к потерявшей квартиру Ларисе Долиной
Культура
Дед Мороз из Москвы обратился к потерявшей квартиру Ларисе Долиной
В России начались рекордно длинные 12-дневные новогодние каникулы
Власть
В России начались рекордно длинные 12-дневные новогодние каникулы
Морите семью голодом все 31 декабря? Крутая схема встречи Нового года: 4 правила — начинаем праздник с утра
Общество
Морите семью голодом все 31 декабря? Крутая схема встречи Нового года: 4 правила — начинаем праздник с утра
закуски
Новый год
простой рецепт
праздники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как справиться с шумными соседями в Новый год
Пьяные солдаты ВСУ отметили Новый год беспорядочной стрельбой
На юге России закрыли аэропорты
В Китае предрекли последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Долиной обязали вернуть почти 49 млн рублей
Россияне смогут следить за Дедом Морозом на интерактивной карте
Москалькова обратилась к Киеву с требованием
Три человека пострадали во время атаки ВСУ на Белгородскую область
Глава Петербургской биржи рассказал, как Россия потеряла триллионы долларов
Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: готовим десерт на праздник
Дед Мороз из Москвы обратился к потерявшей квартиру Ларисе Долиной
В предновогоднюю ночь ПВО уничтожила более 80 украинских БПЛА
В России начались рекордно длинные 12-дневные новогодние каникулы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 декабря: инфографика
В Италии раскрыли, кто подтолкнул Зеленского к атаке на резиденцию Путина
В Британии указали на оправдания Украины после атаки на резиденцию Путина
«Верни мне папу»: о чем дети просят Деда Мороза на Новый год
Си Цзиньпин заявил об уверенном шаге вперед в отношениях Китая и России
Россияне столкнулись с блокировками в банкоматах
«Новогодние шарики»: готовим простой салат с рыбой на праздник
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.