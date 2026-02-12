Онищенко предложил убрать одно слово из среднего образования

«Среднее профессиональное образование» можно переименовать, убрав из него слово «среднее», заявил ТАСС заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Таким образом он предложил модернизировать наименование этого уровня образования.

Работа вестись должна в изъятии из этого определения слова «среднее», а «профессиональное образование» нужно оставить, — сказал Онищенко.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился изучить возможность смены названия «среднее профессиональное образование» и дал соответствующее задание кабинету министров. Срок представления отчета по данному поручению установлен до 1 июля текущего года. Такое решение принято главой государства по результатам заседания Государственного совета.

До этого сообщалось, что в 2024 году почти половина российских девятиклассников сделала выбор в пользу колледжей. Разница между теми, кто остался в школе, и теми, кто пошел получать среднее профессиональное образование, стала минимальной за последнюю четверть века.