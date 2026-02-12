Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 11:09

Название для среднего профессионального образования могут изменить в России

Путин поручил рассмотреть изменение наименования среднего профобразования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть изменение наименования «среднее профессиональное образование» и доложить по этому вопросу до 1 июля. Глава государства утвердил это и другие поручения по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря прошлого года, передает пресс-служба Кремля.

Рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству страны включить в образовательные стандарты компетенции по искусственному интеллекту. Помимо этого, новые требования будут касаться профстандартов.

До этого кандидат педагогических наук Леонид Эрштейн заявил NEWS.ru, что из-за повсеместного использования искусственного интеллекта образовательный процесс превращается в формальность, а это серьезный риск. По его словам, применение ИИ еще более обострило противоречие между формальным и реальным образованием.

Россия
Владимир Путин
образование
поручения
