3 классные закуски к вину на 14 и 23 февраля: всего лишь багет и простые ингредиенты — быстрые идеи для уютного вечера

3 классные закуски к вину на 14 и 23 февраля: всего лишь багет и простые ингредиенты — быстрые идеи для уютного вечера

Когда хочется красиво накрыть стол без лишних хлопот, эти закуски выручают всегда. Хрустящий багет, тянущийся сыр, ароматные соусы и яркие сочетания — всё готовится за 10–15 минут, а выглядит как в хорошем винном баре. Идеально подойдут для романтического вечера, мужского праздника или встречи с друзьями.

Мини-пицца на багете. Сочная, ароматная и очень сытная — исчезает первой. Ингредиенты: багет — ½ шт., томатный соус — по вкусу, салями или пепперони — по вкусу, моцарелла — по вкусу, помидор — 1 шт., руккола — для подачи. Багет разрезают вдоль, смазывают соусом, выкладывают колбасу, помидоры и сыр, запекают при 200 °C около 10 минут, после приготовления украшают рукколой.

В стиле капрезе. Лёгкая, свежая и очень элегантная закуска к вину. Ингредиенты: багет — ½ шт., соус песто — по вкусу, помидор — 1–2 шт., моцарелла — по вкусу, бальзамический соус — для подачи. Багет смазывают песто, выкладывают помидоры и моцареллу, запекают до расплавления сыра, перед подачей поливают бальзамиком.

Камамбер с персиком и мёдом. Необычное сочетание, которое всегда вызывает восторг. Ингредиенты: багет — ½ шт., творожный сыр — 2 ст. л., сметана — 2 ст. л., камамбер — по вкусу, персик — 1 шт., мёд — по вкусу, миндальные лепестки — по желанию. Творожный сыр смешивают со сметаной, намазывают на багет, сверху выкладывают камамбер и персик, запекают до мягкости сыра, затем поливают мёдом и посыпают миндалём.

Ранее мы делились рецептом на 14 февраля. Салат в форме сердца «Признание» — классный рецепт из простых продуктов.