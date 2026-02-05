Ем и не могу остановиться: брускетты с запечённым перцем — идеальная закуска

Эта закуска покоряет с первого кусочка. Хрустящий багет, нежный сливочный сыр, ароматный запечённый перец и орехи — сочетание получается ярким, сочным и очень изысканным. Такие брускетты отлично подойдут для гостей, романтического ужина или просто уютного вечера. Готовятся просто, выглядят эффектно, а вкус — как в хорошем ресторане.

Ингредиенты: багет — 1 шт., красный болгарский перец — 2–3 шт., сливочный крем-сыр — 150 г, руккола — по вкусу, чеснок — 1 зубчик, оливковое масло — по вкусу, соль — по вкусу, перец — по вкусу, бальзамический соус — по вкусу, орехи (грецкие, фундук или кешью) — по вкусу.

Перец слегка сбрызгивают оливковым маслом, солят и отправляют в духовку, разогретую до 200 °C, на 20–30 минут до появления подпалин. Затем остужают, очищают от кожицы и семян, нарезают, заправляют маслом и специями, оставляют мариноваться на 10–15 минут. Багет нарезают ломтиками и обжаривают на капле масла до румяной корочки, натирают чесноком. Намазывают крем-сыр, добавляют рукколу, выкладывают перец, поливают бальзамическим соусом и посыпают измельчёнными орехами. Подают сразу — хрустяще, ароматно и невероятно вкусно.

Ранее мы делились рецептом легких пирожков для фигуры за 15 минут. Вкусный рецепт для похудения.