12 февраля 2026 в 21:23

Слуцкий предостерег Рютте от угроз в адрес России

Слуцкий: угрозы Рютте в адрес РФ из-за Сувалкского коридора являются провокацией

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генсек НАТО Марк Рютте занимается словесной эскалацией, говоря о «сокрушительном ответе» в случае якобы блокады Россией Сувалкского коридора, заявил ТАСС председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. По словам парламентария, нападение Альянса вызовет не менее жесткие меры со стороны Москвы.

Депутат подчеркнул, что угрозы в адрес крупнейшей ядерной державы являются крайне недальновидным шагом. По его мнению, военный блок намеренно раздувает миф о якобы российской угрозе, чтобы оправдать милитаризацию Европы и рост военных расходов.

«Сокрушительный ответ», а точнее нападение на Россию, повлечет не менее сокрушительные встречные меры. Бросаться подобными угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы крайне недальновидно, — сказал лидер фракции.

При этом Россия, вопреки домыслам Альянса, неоднократно подтверждала отсутствие намерений нападать на страны Европы, напомнил Слуцкий. Он выразил уверенность в том, что провокационная риторика Брюсселя лишь усугубляет хрупкую ситуацию в сфере безопасности.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блок НАТО планирует «неприкрытую военную интервенцию» на Украину. По ее словам, это следует из заявления Рютте о том, что после урегулирования конфликта в страну будут направлены войска, вооружения, авиация и флот от «коалиции желающих».

Марк Рютте
Леонид Слуцкий
Россия
НАТО
