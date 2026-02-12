Даже мяса неохота: чумовой баклажан-гармошка с помидорами и сыром — сочный, ароматный и очень вкусный

Даже мяса неохота: чумовой баклажан-гармошка с помидорами и сыром — сочный, ароматный и очень вкусный

Этот рецепт покоряет с первого раза. Баклажаны-гармошки получаются мягкими, пропитанными соусом, с тянущимся сыром и сочными помидорами внутри. Настолько вкусно, что про мясо никто даже не вспоминает. Румяная корочка, аромат чеснока и зелени, нежная текстура — идеальный вариант для лёгкого ужина или красивой подачи на стол.

Ингредиенты: баклажаны — 2 шт., помидоры — 4 шт., твёрдый сыр — 200 г, чеснок — 3–4 зубчика, лимонный сок — по вкусу, сахар — по вкусу, укроп — по вкусу, петрушка — по вкусу, кинза — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Баклажаны моют, разрезают поперек на тонкие пластины, не дорезая до конца, формируя «гармошку», натирают солью и перцем. Часть сыра нарезают ломтиками, два помидора — кружочками и вставляют их между пластинами баклажана вместе с сыром. Оставшиеся помидоры ошпаривают, снимают кожицу, мелко нарезают и обжаривают с чесноком, солью, сахаром и лимонным соком до соуса. Фаршированные баклажаны выкладывают в форму, заливают соусом и запекают при 180 °C около 20–25 минут. Затем посыпают тёртым сыром и возвращают в духовку ещё на 5 минут до золотистой корочки. Перед подачей посыпают свежей зеленью и подают горячими.

Ранее мы делились рецептом на 14 февраля. Салат в форме сердца «Признание» — классный рецепт из простых продуктов.