12 февраля 2026 в 22:22

Дуров назвал условие создания успешного мессенджера

Дуров: национальный мессенджер станет успешным только в конкурентной борьбе

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Основатель Telegram Павел Дуров в своем канале раскрыл единственно возможный путь построения национального мессенджера. По его словам, успех приходит только через честную конкуренцию. В качестве образца бизнесмен привел китайский WeChat.

Дуров напомнил, что WeChat завоевал аудиторию в открытой борьбе с десятками соперников в начале 2010-х годов, включая международные WhatsApp и другие сервисы, работавшие в КНР без ограничений. Лишь после добровольного выбора миллионов пользователей государство подключило платформу к своим услугам.

Лишь после того как WeChat органически завоевал большинство аудитории, государство начало интегрировать в него свои услуги, — заявил Дуров.

Аналогичная ситуация сложилась в Южной Корее и Японии, где рынок захватили KakaoTalk и LINE. Дуров напомнил, что во всех случаях доминирование стало результатом свободного выбора, что позволило компаниям создать по-настоящему надежные продукты.

Ранее депутат Михаил Матвеев сообщил, что в Госдуме не одобрили протокольное поручение КПРФ по поводу ситуации с замедлением работы Telegram. Он уточнил, что глава комитета по информполитике Сергей Боярский напомнил о нарушении мессенджером российского законодательства, а именно отказе удалять запрещенный контент.

