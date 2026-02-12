Россия могла предложить США возвращение к долларовым операциям

Россия якобы рассматривает возможность возврата к долларовым расчетам в рамках экономического партнерства с США, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, распространенный среди высокопоставленных российских политиков. Предполагается, что такая схема может применяться при операциях с энергоносителями.

По сведениям агентства, возвращение к долларовым операциям значится в числе пяти пунктов некоего меморандума. В публикации также утверждается, что США обсуждают поэтапное снятие санкций как часть возможной мирной сделки.

Реализация этого и других предложений означала бы ошеломляющий разворот российской политики и потенциально кардинальные изменения в мировой финансовой системе, — отмечают журналисты.

Однако западные чиновники, как пишет Bloomberg, считают такой сценарий маловероятным. Они указывают на последовательный курс Москвы на поиск альтернатив доллару и сближение с Китаем. Официального подтверждения этой информации от российских властей не поступало.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что Франция подрывает переговорные усилия России и США. Она отметила, что мало какое другое европейское государство занимается этим.