12 февраля 2026 в 11:11

Захарова назвала страну, которая подрывает переговорные усилия России и США

Захарова: Франция подрывает переговорные усилия России и США

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Франция подрывает переговорные усилия России и США, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что мало какое другое европейское государство занимается этим, передает корреспондент NEWS.ru.

Мало какое другое европейское государство делает сегодня столько для подрыва российско-американских переговорных усилий, как Франция, — сказала Захарова.

Ранее бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии, экс-посол в Москве Канвал Сибал заявил, что разногласия вокруг подхода к выстраиванию взаимоотношений с Россией вызвали раскол в Европейском союзе. В частности, Париж и Берлин хотят наладить диалог с Москвой. Однако глава европейской дипломатии Кая Каллас по-прежнему относится к России крайне враждебно.

До этого зампред комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с NEWS.RU заявил, что Европа должна отменить все санкции в отношении РФ для построения диалога с Москвой. По его мнению, также России должен быть возмещен весь ущерб от рестрикций.

