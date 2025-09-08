Быстрый суп с копчёной курицей и сыром: вкусный обед за 20 минут

Быстрый суп с копчёной курицей и сыром: вкусный обед за 20 минут! Насыщенный и сытный суп подарит домашний уют и согреет в любое время года. Простое приготовление и яркий вкус сделают его любимым блюдом всей семьи.

Ингредиенты

Копчёный окорочок — 300 г

Плавленый сыр — 3 ст. л.

Картошка — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Зелень укропа — для подачи

Соль и специи — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление

Сварить копчёный окорочок, вынуть, разобрать на волокна и вернуть в бульон. Добавить кубики картофеля и морковь, нарезанную или натёртую. Репчатый лук обжарить до золотистого цвета и переложить в суп, затем добавить плавленый сыр. Варить на слабом огне 15–20 минут до растворения сыра. Подавать с укропом.

