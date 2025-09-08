Саммит ШОС — 2025
Быстрый суп с копчёной курицей и сыром: вкусный обед за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый суп с копчёной курицей и сыром: вкусный обед за 20 минут! Насыщенный и сытный суп подарит домашний уют и согреет в любое время года. Простое приготовление и яркий вкус сделают его любимым блюдом всей семьи.

Ингредиенты

  • Копчёный окорочок — 300 г
  • Плавленый сыр — 3 ст. л.
  • Картошка — 3 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Зелень укропа — для подачи
  • Соль и специи — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Сварить копчёный окорочок, вынуть, разобрать на волокна и вернуть в бульон. Добавить кубики картофеля и морковь, нарезанную или натёртую.
  2. Репчатый лук обжарить до золотистого цвета и переложить в суп, затем добавить плавленый сыр. Варить на слабом огне 15–20 минут до растворения сыра. Подавать с укропом.

Ранее мы готовили крем-суп из тыквы! Вкуснота для осеннего обеда.

супы
курица
простой рецепт
обед
сыр
Ольга Шмырева
О. Шмырева
