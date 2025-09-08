Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 13:01

Яблочные блины: рецепт с измерением в стаканах — без комков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочные блины — это воздушное лакомство с ароматом корицы и карамельными нотками запеченных яблок. Вкус этих блинов балансирует между нежной сладостью теста и легкой кислинкой фруктов, а корица добавляет пряный акцент.

Рецепт с изменением в стаканах: возьмите 1 стакан муки, 1 стакан молока, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и 1 ч. л. разрыхлителя. Тщательно перемешайте до гладкости. Очистите и натрите на крупной терке 1 крупное яблоко, сразу добавьте в тесто вместе с ½ ч. л. корицы. Дайте постоять 5 минут — яблоко даст сок, и тесто станет более жидким. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой.

Эти блины получаются без комков. Они хороши как в горячем, так и в холодном виде, а благодаря яблокам остаются сочными даже на следующий день. Подавайте их с медом, сметаной или мороженым — это беспроигрышный вариант для завтрака или чаепития.

Ранее стало известно, как приготовить сладкие морковные оладьи: дети съедят и не заметят овощей.

Дарья Иванова
Д. Иванова
