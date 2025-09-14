Белоснежные звездочки на зеленом ковре! Посейте в октябре — зимует под снегом и всходит сам!

Белоснежные звездочки на зеленом ковре! Посейте в октябре — зимует под снегом и всходит сам!

Клематис «звездочет» — это настоящая звезда вашего сада! Его крупные, роскошные цветы с бархатными лепестками глубокого фиолетово-пурпурного оттенка, усыпанные золотистыми тычинками, напоминают ночное небо, усыпанное звездами. А какой у него характер — настоящий аристократ, но при этом удивительно неприхотливый!

Я сею клематис под зиму, когда земля уже схвачена первыми заморозками. Делаю лунки глубиной 1-2 см, раскладываю семена, присыпаю легкой почвой и слегка уплотняю. Никаких поливов и укрытий! Холодная стратификация — необходимое условие для пробуждения. Весной он всходит крепкими ростками, уже закаленными и готовыми к любым испытаниям. Клематис невероятно вынослив: он зимует без укрытия, выдерживает морозы до -34°C, растет на любой почве и радует цветением с июня до сентября.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.