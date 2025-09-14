Цветок для ленивых: посеял в ноябре — летом любуешься на «золотые» шарики

Купальница китайская — это солнечный шар в вашем саду! Её ярко-оранжевые, почти шаровидные цветы вспыхивают в начале лета, словно маленькие солнца, отражающиеся в воде. А какой у неё характер — настоящая влаголюбивая красавица, которая не боится холодов!

Я сею купальницу под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю семена по поверхности влажной почвы, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной она всходит дружными крепкими росточками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Купальница невероятно вынослива: она зимует без укрытия, выдерживает морозы до -35 °C, растёт на влажных почвах и стойко переносит весенние заморозки. С мая по июнь её кусты усыпаны яркими цветами, привлекая шмелей и бабочек.

Купальница идеальна для влажных уголков сада, берегов водоёмов и теневых клумб. Она прекрасно сочетается с папоротниками, ирисами и примулами, создавая природный ландшафт. А ещё её цветы можно использовать в букетах — они долго стоят в срезке. Главное — не допускать пересыхания почвы, и она годами будет радовать вас своим солнечным цветением!

