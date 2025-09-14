Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 12:30

Посадите этот многолетник в октябре — весной скажете спасибо! Море цветов и никакого ухода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маргаритка «белиссима красная» — это огненный ковёр в вашем весеннем саду! Её ярко-алые махровые соцветия, похожие на миниатюрные розочки, горят на солнце, создавая праздничное настроение. А какой у неё характер — настоящий маленький боец.

Я сею маргаритки под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной они всходят дружными крепкими росточками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Маргаритки невероятно выносливы: они зимуют без укрытия, выдерживают морозы до -30 °C, растут на любой почве и стойко переносят весенние перепады температур. Уже в мае кустики покрываются первыми алыми бутонами!

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

