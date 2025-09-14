Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 10:00

«Разбивающий камни» многолетник: растет на бедных почвах и выдерживает −30 °C

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Камнеломка образует плотные вечнозелёные подушки из мелких розеток высотой 15–20 см, оставаясь декоративной в течение всего года. С мая на протяжении примерно месяца кустики покрываются множеством изящных цветков, превращая альпийские горки, каменистые участки и бордюры в живописные ковры. Особенно ценится культура за свою зимостойкость — в условиях средней полосы России она без проблем выдерживает морозы до −30 °C (под снежным покровом). Благодаря этому садоводы могут быть уверены, что даже после самых суровых зим растение сохранит свою декоративность.

Камнеломка способна расти на одном месте 7–10 лет без пересадки, постепенно образуя плотные куртины. Она неприхотлива к почве, устойчива к засухе, легко приживается на камнях и в сухих солнечных местах. Именно это делает её универсальным многолетником для оформления альпийских горок, рокариев, солнечных клумб и бордюров. Для посадки лучшее время — весна или начало осени, когда растение быстро укореняется и хорошо переносит пересадку. При этом камнеломка не требует сложного ухода: достаточно обеспечить дренаж и умеренный полив.

Ранее мы рассказывали о многолетниках — красивых, как с обложки, и выносливых, как танк!

многолетники
сады
огороды
клумба
цветы
дачи
