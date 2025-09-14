Сажаю под зиму — в мае сад в шапках кружева! Розовые, сиреневые и белые цветы на одном кусте

Вязель «розовый бриз» — это нежное кружево для вашего сада! Его миниатюрные цветки, напоминающие розовато-кремовую пыльцу, создают воздушные облака, а ажурная листва добавляет лёгкости любой композиции. И какой у него характер — настоящий скромный труженик!

Я сею вязель под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной он всходит дружными крепкими росточками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Вязель невероятно вынослив: он зимует без укрытия, выдерживает морозы до -35 °C, растёт на бедных почвах и стойко переносит засуху. С мая до июля его куртины покрываются кружевной шапкой соцветий, создавая ощущение воздушности.

