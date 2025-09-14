Сею в сентябре — всходит после зимы закаленной богатыршей! Весь сад в сапфировых бусинах

Горечавка — это сапфир в вашем саду! Её глубокие синие и фиолетовые цветы, словно капли горного неба, вспыхивают на солнце, создавая потрясающий контраст с зелёной листвой. А какой у неё характер — настоящая альпийская закалённая красавица!

Я сею горечавку под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Выбираю самое солнечное место: она обожает свет! Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной она всходит дружными крепкими росточками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Горечавка невероятно вынослива: она зимует без укрытия, выдерживает морозы до -30 °C, растёт на бедных каменистых почвах и стойко переносит засуху. С каждым годом куртины становятся плотнее, а цветение — обильнее.

