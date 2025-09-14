Посеяла в сентябре — весной весь сад в цветах заката! Многолетник-боец моего сада

Виола Годжи — это настоящий взрыв красок в вашем весеннем саду! Её крупные бархатные цветки с невероятным градиентом от нежно-кремового до ярко-оранжевого и лилового напоминают закатное небо. А какой у неё характер — настоящая леди, готовая к любым капризам погоды!

Я сею виолу под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной она всходит дружными крепкими росточками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Виола невероятно вынослива: она зимует без укрытия, выдерживает морозы до -30 °C, растёт на любой почве и стойко переносит весенние заморозки. С момента всходов и до первых цветков проходит всего несколько недель!

