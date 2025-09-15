Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 06:40

Не боится холода и тени: цветок для ленивых! Посадите в сентябре — весной сад в розовых жемчужинах

Маргаритка помпонная «пинк» — это очаровательный многолетник, который покоряет своими нежно-розовыми махровыми соцветиями, напоминающими миниатюрные помпоны. Этот сорт отличается исключительной выносливостью и способностью цвести с ранней весны до первых заморозков.

Посев под зиму позволяет семенам пройти естественную стратификацию, благодаря чему растения становятся крепкими, устойчивыми к болезням и перепадам температур. Уже в апреле-мае маргаритка покрывается многочисленными цветами, создавая в саду яркие акценты. Она неприхотлива: предпочитает солнечные участки, но хорошо растет в полутени, любит умеренный полив и рыхлые почвы. Маргаритка помпонная «пинк» идеально подходит для бордюров, альпинариев, контейнерного озеленения и срезки. Она прекрасно сочетается с незабудками, тюльпанами и анютиными глазками, добавляя саду нежности и яркости.

При минимальном уходе этот сорт будет годами радовать пышным цветением, легко переносить зимние морозы и быстро восстанавливаться после снега.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Мария Левицкая
