Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 20:48

Звездный ковер из семян: просто киньте их в октябре на землю, зацветут уже в июне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Космея, или мексиканская астра, является идеальным цветком для начинающих садоводов благодаря своей невероятной неприхотливости и обильному цветению. Она вырастает в звездный ковер из семян: просто киньте их в октябре на землю, зацветут уже в июне.

Главные преимущества космеи — ее устойчивость к засухе, морозам и болезням, а также способность расти на любых почвах, даже самых бедных. Эти цветы создают настоящий звездный ковер из нежных соцветий всех оттенков розового, белого и малинового, привлекая в сад пчел и бабочек.

Для посадки под зиму семена высевают в октябре-ноябре, когда установится прохладная погода, прямо в открытый грунт. Семена распределяют по поверхности уплотненной почвы, слегка присыпают землей или песком и не поливают — зимней влаги будет достаточно. Весной всходы прореживают, оставляя между растениями 30–40 см.

Такой способ посадки позволяет семенам пройти естественную стратификацию и дает ранние всходы, которые зацветут уже в июне. Этот цветок будет радовать вас своим ярким цветением до самых заморозков, не требуя практически никакого ухода.

Ранее был назван многолетник, который переживет ледяные ветра и морозы –35 °C: посадите осенью и спите спокойно.

цветы
растения
клумбы
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.