Звездный ковер из семян: просто киньте их в октябре на землю, зацветут уже в июне

Звездный ковер из семян: просто киньте их в октябре на землю, зацветут уже в июне

Космея, или мексиканская астра, является идеальным цветком для начинающих садоводов благодаря своей невероятной неприхотливости и обильному цветению. Она вырастает в звездный ковер из семян: просто киньте их в октябре на землю, зацветут уже в июне.

Главные преимущества космеи — ее устойчивость к засухе, морозам и болезням, а также способность расти на любых почвах, даже самых бедных. Эти цветы создают настоящий звездный ковер из нежных соцветий всех оттенков розового, белого и малинового, привлекая в сад пчел и бабочек.

Для посадки под зиму семена высевают в октябре-ноябре, когда установится прохладная погода, прямо в открытый грунт. Семена распределяют по поверхности уплотненной почвы, слегка присыпают землей или песком и не поливают — зимней влаги будет достаточно. Весной всходы прореживают, оставляя между растениями 30–40 см.

Такой способ посадки позволяет семенам пройти естественную стратификацию и дает ранние всходы, которые зацветут уже в июне. Этот цветок будет радовать вас своим ярким цветением до самых заморозков, не требуя практически никакого ухода.

Ранее был назван многолетник, который переживет ледяные ветра и морозы –35 °C: посадите осенью и спите спокойно.