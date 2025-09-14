Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 23:21

Москвич «наказал» электрические самокаты у входа в метро

Житель Москвы разгромил арендные электросамокаты у входа в метро «Бибирево»

Как выбрать электросамокат Как выбрать электросамокат Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Неизвестный мужчина устроил погром арендных электросамокатов у входа на станцию метро «Бибирево» в Москве. Инцидент был зафиксирован на видео, где видно, как злоумышленник бросает технику, образуя большую кучу из поврежденных устройств, сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах можно заметить, что мужчина методично подкатывает самокаты к уже образовавшейся куче и с силой бросает их. Несмотря на то что со стороны его действия могут показаться попыткой собрать технику вместе, он игнорирует хрупкость конструкций и наносит им существенные повреждения.

На данный момент личность нарушителя не установлена. В случае проведения сотрудниками правоохранительных органов соответствующих контрольных мероприятий мужчине грозит административная ответственность за умышленную порчу чужого имущества.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров заявил, что в России нужно запретить движение электросамокатов и приравненных к ним средств индивидуальной мобильности у школ и больниц. Свое предложение он направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения РФ Михаила Черникова.

самокаты
Москва
нарушители
погромы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.