Москвич «наказал» электрические самокаты у входа в метро Житель Москвы разгромил арендные электросамокаты у входа в метро «Бибирево»

Неизвестный мужчина устроил погром арендных электросамокатов у входа на станцию метро «Бибирево» в Москве. Инцидент был зафиксирован на видео, где видно, как злоумышленник бросает технику, образуя большую кучу из поврежденных устройств, сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах можно заметить, что мужчина методично подкатывает самокаты к уже образовавшейся куче и с силой бросает их. Несмотря на то что со стороны его действия могут показаться попыткой собрать технику вместе, он игнорирует хрупкость конструкций и наносит им существенные повреждения.

На данный момент личность нарушителя не установлена. В случае проведения сотрудниками правоохранительных органов соответствующих контрольных мероприятий мужчине грозит административная ответственность за умышленную порчу чужого имущества.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров заявил, что в России нужно запретить движение электросамокатов и приравненных к ним средств индивидуальной мобильности у школ и больниц. Свое предложение он направил на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения РФ Михаила Черникова.