15 сентября 2025 в 15:36

Нарколог рассказал, есть ли разница между крепким и слабым алкоголем

Нарколог Казанцев: алкоголь любой крепости наносит вред мозгу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крепкий и слабый алкоголь одинаково опасны для мозга, заявил врач-психиатр, нарколог высшей категории Алексей Казанцев. По его словам, которые передает «Радио 1», спиртное расслабляет, замедляя активность мозга и негативно воздействуя на центральную нервную систему.

Для мозга все равно, крепкий алкоголь или легкий. То есть, если выпиваешь несколько литров того же пива или вина, это уже риск, — сказал он.

По его словам, для людей старшего возраста алкоголь зачастую становится своеобразным «социально одобряемым» способом расслабиться. Нарколог предупредил, что особенно опасно, когда человек теряет количественный контроль над выпитым. По его словам, это чревато необратимыми последствиями для организма.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что ежедневная допустимая доза алкоголя — это 1 грамм спиртного с градусом в 40% на килограмм веса, что в среднем соответствует бокалу вина. Она добавила, что «закусывать» много не надо, чтобы не выпить лишнего.

