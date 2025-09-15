Диетолог объяснила, как правильно сформировать рацион осенью Диетолог Чунтонова: осенью нужно есть больше белка и сезонных корнеплодов

Осенью нужно есть больше белка и сезонных корнеплодов, заявила диетолог Ольга Чунтонова. По ее словам, которые приводит LIFE.ru, эти продукты богаты витаминами и клетчаткой и насыщают организм без лишних калорий. Специалист уточнила, что такой рацион поможет при подготовке к зимнему периоду.

Осень и зима — это время, когда хочется хлеба, картошки, выпечки и сладостей. И это нормально, ведь телу нужны энергия и тепло. Но важно помнить, что зажорство может проявляться по-разному: один путь ведет к уюту и хорошему самочувствию, а другой — к тяжести и набору веса, — резюмировала она.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что средиземноморская диета с морепродуктами и орехами снижает смертность среди пожилых людей. По ее словам, умеренное потребление жирной рыбы дважды в неделю и регулярные перекусы орехами с фруктами значительно уменьшают риски. Специалист порекомендовала отказаться от сладких напитков и промышленной выпечки, заменив их домашними десертами из полезных продуктов.