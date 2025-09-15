Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 18:00

Косметолог рассказала о правильном уходе за кожей в осенний период

Косметолог Божок: осенью рекомендуется наносить на кожу косметику с церамидами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью рекомендуется каждый вечер наносить на кожу косметические средства с церамидами и холестерином, заявила «Москве 24» косметолог Ольга Божок. Такой уход должен продолжаться в течение четырех — шести недель. Косметика с этими компонентами позволит увлажнить кожу, а также поддержать защитный барьер эпидермиса.

Осень — сезон «ремонта» кожи: солнце становится не таким агрессивным, поэтому косметологи разрешают проводить манипуляции с глубоким воздействием на кожу лица. Например, вводить средства с кислотами в составе, делать пилинги и лазерную шлифовку, а также добавлять ретиноиды, — отметила Божок.

Она добавила, что, несмотря на сокращение солнечных дней, осенью ошибочно полностью отказываться от SPF-средств. С наступлением холодов важно наносить на тело увлажняющие лосьоны, а также крема с мочевиной. Можно использовать и средства, в составе которых есть пантенол, ниацинамид, сквалан и эктоин.

Косметолог Ольга Махова ранее заявила, что отсутствие должного ухода за кожей приводит к преждевременному старению. По ее словам, особое внимание необходимо уделять коже лица, которая остается открытой в любую погоду.

осень
кожа
косметологи
уход
