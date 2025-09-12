Празднование Дня города в Москве
Диетолог рассказал, сколько человеку нужно пить воды осенью

Диетолог Бобровский: осенью человек должен пить воду, как летом

Осенью работа обогревательных приборов снижает влажность воздуха, что ведет к незаметному испарению влаги из организма и повышает риск обезвоживания, заявил диетолог Андрей Бобровский. По его словам, которые передает «Радио 1», организм нуждается в регулярном поступлении воды в любое время года: как летом, так и осенью.

Для взрослого человека это 30–35 миллилитров [воды] на килограмм массы тела в день, — заявил Бобровский.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что ежедневная допустимая доза алкоголя — это 1 грамм с градусом в 40% на килограмм веса, что в среднем соответствует бокалу вина. Она добавила, что «закусывать» много не надо, чтобы не выпить лишнего.

Хирург Александр Умнов ранее объяснил, что активные мочегонные свойства арбуза могут приводить к дисбалансу водно-солевого обмена. По его словам, людям с диабетом стоит быть особенно внимательными, поскольку высокое содержание сахаров может спровоцировать резкий скачок уровня глюкозы в крови.

