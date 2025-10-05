Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 09:37

Стоимость биткоина достигла нового рекорда

Биткоин обновил исторический максимум и превысил $124 тысячи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Криптовалюта биткоин установила новый исторический рекорд стоимости, превысив уровень $124,48 тыс. (10,1 млн рублей), по данным платформы Binance. На момент 08:11 по московскому времени цифровой актив достиг отметки $124,9 тыс. (10,2 млн рублей), продемонстрировав рост на 1,97%.

Всего через три минуты, к 08:14 мск, биткоин укрепил свои позиции и торговался уже на уровне $125,18 тыс. (10,25 млн рублей), что соответствует увеличению на 2,06%. Предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован 14 августа 2025 года, когда стоимость криптовалюты достигала $124,47 тыс. (10,19 млн рублей).

На прошлой неделе, 25 сентября, стоимость биткоина в ходе торговой сессии опустилась ниже $110 тыс. (9,1 млн рублей) впервые с 6 сентября 2025 года. На фоне снижения котировок мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 222 тыс. трейдеров на сумму свыше $1,12 млрд (93 млрд рублей).

До этого стало известно, что неизвестный владелец биткоин-кошелька, на котором хранилось 1000 BTC (более 9 млрд рублей), впервые с 2014 года перевел все свои монеты. По данным Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), за прошедшие 11 лет стоимость монет выросла более чем в 130 раз.

криптовалюты
биткоины
торги
рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полчища жуков-вонючек атаковали российский регион
Свыше 150 тыс. человек эвакуируют из-за стихийного бедствия
Польские зразы из картофеля: секреты приготовления с грибами
В России изменят сроки предоставления квитанций за услуги ЖКХ
Воздушная шведская булочка семла: как облако из сливок и миндаля
Забудьте о селедке под шубой! Этот шведский салат в 100 раз лучше
Обычная тушеная капуста отдыхает! Этот польский рецепт — небо и земля!
Забудьте о булочках с маком! Этот польский рулет изменит вашу жизнь
В Чернигове энергетический объект получил серьезные повреждения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 октября 2025 года
Французский салат нисуаз за 20 минут: быстрый рецепт вкусного обеда
Во Львове зафиксирована одна из крупнейших атак
Бывший аналитик ЦРУ объяснил, почему ВСУ не получат ракеты Tomahawk
В ДНР раскрыли успехи ВС России вблизи Красноармейска
Польское печенье «Мазурка»: классика национальной кухни своими руками
Огонь охватил индустриальный парк Sparrow во Львове
«Головная боль»: озвучены последствия победы ANO на выборах в Чехии для ЕС
Илон Маск объявил сроки запуска своей версии «Википедии»
Названы способы защиты детей от мошенников
Стоимость биткоина достигла нового рекорда
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.