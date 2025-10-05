Стоимость биткоина достигла нового рекорда

Криптовалюта биткоин установила новый исторический рекорд стоимости, превысив уровень $124,48 тыс. (10,1 млн рублей), по данным платформы Binance. На момент 08:11 по московскому времени цифровой актив достиг отметки $124,9 тыс. (10,2 млн рублей), продемонстрировав рост на 1,97%.

Всего через три минуты, к 08:14 мск, биткоин укрепил свои позиции и торговался уже на уровне $125,18 тыс. (10,25 млн рублей), что соответствует увеличению на 2,06%. Предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован 14 августа 2025 года, когда стоимость криптовалюты достигала $124,47 тыс. (10,19 млн рублей).

На прошлой неделе, 25 сентября, стоимость биткоина в ходе торговой сессии опустилась ниже $110 тыс. (9,1 млн рублей) впервые с 6 сентября 2025 года. На фоне снижения котировок мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 222 тыс. трейдеров на сумму свыше $1,12 млрд (93 млрд рублей).

До этого стало известно, что неизвестный владелец биткоин-кошелька, на котором хранилось 1000 BTC (более 9 млрд рублей), впервые с 2014 года перевел все свои монеты. По данным Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), за прошедшие 11 лет стоимость монет выросла более чем в 130 раз.