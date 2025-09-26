Цветет везде — от тени до палящего солнца: этот многолетник выдержит все капризы природы

Цветет везде — от тени до палящего солнца: этот многолетник выдержит все капризы природы

Лилейник (Hemerocallis) — абсолютный чемпион по выносливости среди многолетников. Он выдерживает все капризы природы и цветет везде — от глухой тени до палящего солнца.

Его преимущества: мощная корневая система, накапливающая влагу, гибкие цветоносы, не ломающиеся под ливнем, и морозостойкость. С июня по август лилейник выпускает сотни цветков-«граммофонов» всех оттенков — от лимонного до пурпурного, каждый из которых живет всего день, но ежедневно раскрываются новые бутоны.

Посадите деленку с веером листьев осенью или весной на любую почву — и через год получите пышный куст, не требующий полива, подкормок и укрытия. Это идеальный выбор для городских клумб, обочин дорог и сложных участков — растение, которое цветет вопреки любым капризам природы.

Ранее был назван цветок, который вырастает из семян в роскошный ковер: цветет с мая до заморозков без полива.