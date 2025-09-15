Вырастает из семян в роскошный ковер: цветет с мая до заморозков без полива

Это растение вырастает из семян в ковер из цветов, образуя роскошную самосевную клумбу с шелковистыми «бабочками» оранжевых, желтых и алых оттенков.

Эшшольция калифорнийская — ее преимущества: феноменальная скорость роста (всходы через 10 дней, цветение через 8 недель), засухоустойчивость, морозостойкость до -5 °C и способность цвести с мая до заморозков без полива и подкормок.

Посев — элементарный: в апреле или под зиму разбросайте семена по поверхности почвы, присыпьте песком и прижмите доской. Эшшольция сама подавит сорняки, не болеет и ежегодно обновляется самосевом, каждый год меняя узор клумбы. Это идеальный вариант для «ленивых» садов, обочин дорог и проблемных участков с бедной почвой.

