15 сентября 2025 в 21:48

Вырастает из семян в роскошный ковер: цветет с мая до заморозков без полива

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это растение вырастает из семян в ковер из цветов, образуя роскошную самосевную клумбу с шелковистыми «бабочками» оранжевых, желтых и алых оттенков.

Эшшольция калифорнийская — ее преимущества: феноменальная скорость роста (всходы через 10 дней, цветение через 8 недель), засухоустойчивость, морозостойкость до -5 °C и способность цвести с мая до заморозков без полива и подкормок.

Посев — элементарный: в апреле или под зиму разбросайте семена по поверхности почвы, присыпьте песком и прижмите доской. Эшшольция сама подавит сорняки, не болеет и ежегодно обновляется самосевом, каждый год меняя узор клумбы. Это идеальный вариант для «ленивых» садов, обочин дорог и проблемных участков с бедной почвой.

Ранее был назван многолетник, который не болеет и не требует подкормок: отпугивает грызунов, комаров и мух.

Дарья Иванова
Дарья Иванова
