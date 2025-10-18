Сажаешь осенью — летом вспыхивают огромные цветы лимонно-желтого цвета: чудо-многолетник

Этот чудо-многолетник сочетает лучшие качества древовидных и травянистых пионов. Сажаешь осенью — летом вспыхивают огромные махровые цветы лимонно-желтого цвета с алыми вспышками в центре, которые обладают тонким цитрусовым ароматом и цветут до 4 недель.

Пион «бартзелла» по праву считается жемчужиной сада благодаря своим уникальным преимуществам. Растение проявляет удивительную морозостойкость, рекордную долговечность (может расти на одном месте 50 лет) и часто радует повторным цветением в конце лета.

Для успешной осенней посадки выберите солнечное место с защитой от ветра и плодородной суглинистой почвой. Выкопайте яму 60×60 см, на дно насыпьте дренаж и смесь перегноя с золой. Сажайте деленку с 3–5 почками так, чтобы верхняя почка находилась на 3–5 см ниже уровня земли. После посадки обильно полейте и замульчируйте торфом.

Уже следующей весной вы получите первые бутоны, а через два года — полноценное цветение этого великолепного пиона, который станет главной гордостью вашего сада.

