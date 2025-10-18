Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 12:56

Сочетание тыквы и апельсина, которое покоряет навсегда: делюсь рецептом любимого рулета нашей семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю этот рулет постоянно, потому что он сочетает в себе нежность бисквита и свежесть цитрусового крема. Мне нравится, как ароматная тыква и апельсиновая цедра создают такой гармоничный и согревающий вкус. Особенно выручает, когда хочется удивить гостей красивым и вкусным десертом без лишних усилий.

Готовлю я так: 200 граммов тыквы запекаю до мягкости и делаю из нее пюре. Три яйца взбиваю со 120 граммами коричневого сахара и щепоткой соли до пышности, добавляю тыквенное пюре и три ложки масла. Просеиваю 120 граммов муки с разрыхлителем, корицей и имбирем, аккуратно соединяю с жидкой основой. Выливаю тесто на противень с пергаментом и выпекаю при 180 градусах около 15 минут. Готовый корж переворачиваю на полотенце с сахарной пудрой, снимаю пергамент и сразу сворачиваю в рулет вместе с тканью. Для крема взбиваю 400 граммов творожного сыра, 200 миллилитров сливок, четыре ложки сахарной пудры и цедру одного апельсина. Аккуратно разворачиваю рулет, распределяю крем и снова сворачиваю. Убираю в холодильник на пару часов — так он идеально пропитывается и легко режется.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

