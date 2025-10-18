Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 09:39

Настоящая морковь по-азиатски: вам больше не нужна корейская с рынка. Почему этот рецепт лучше?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эту морковь постоянно, потому что она стала для меня идеальной заменой покупной корейской закуске. Мне нравится, как простые ингредиенты создают такой яркий и сбалансированный вкус с идеальной текстурой. Особенно выручает, когда нужно быстро сделать легкий гарнир или добавить пикантности к основному блюду.

Готовлю я так: 200 граммов моркови натираю на специальной терке для корейской моркови длинной соломкой. В отдельной мисочке смешиваю столовую ложку соевого соуса, чайную ложку яблочного уксуса, две ложки кунжутного масла и столовую ложку лимонного сока. Добавляю чайную ложку меда или сиропа для баланса, щепотку хлопьев чили для остроты и две чайные ложки кунжута. Этим ароматным соусом заправляю морковь и хорошо перемешиваю. Даю постоять хотя бы 15–20 минут, чтобы морковь немного промариновалась и стала еще сочнее. Подаю как самостоятельную закуску или как дополнение к рису и мясу.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

