Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 12:39

Волонтеры обвинили мэра в попытке выгнать сотни собак из приюта

В Усть-Куте потребовали освободить участок, где находится приют с 170 собаками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мэр Усть-Кута Сергей Анисимов предложил освободить территорию приюта для животных «Верный друг», пишет Telegram-канал Babr Mash. Под угрозой оказались около 170 собак, которые могут оказаться на улице. Волонтеры говорят, что перед выборами глава города обещал этого не делать.

Как пишет канал, приют существует исключительно за счет пожертвований жителей и помощи добровольцев. По словам активистов, местные власти никак не помогают, а обещания дать участок так и не выполняются. На территории, где сейчас работает приют, планируется возвести молодежный центр «БАМ». При этом в городе уже существует аналогичное учреждение, которое фактически пустует, отмечают авторы канала.

На совещании 14 октября, посвященном судьбе приюта «Верный друг», обсуждалось три сценария: выпустить собак на улицу, распределить их по другим учреждениям или вызвать отлов. Зоозащитникам дали срок до конца месяца.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что законопроект о введении специального допуска для содержания кошек и собак не решит проблему так называемых кошкиных домов. Он считает, что необходимо ужесточить контроль именно над коммерческим разведением животных.

собаки
приюты
животные
Иркутская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, по чьей инициативе закончился разговор Трампа с Зеленским
Невролог рассказала о влиянии энергетиков на организм
В Турции взбесившийся бык протаранил автомобиль рогами
Россиянам объяснили, как их могут лишить наследства вопреки завещанию
Встречу Путина и Трампа в Будапеште назвали «кошмаром» Брюсселя
Что будет с ключевой ставкой: заседание Центробанка 24 октября, прогнозы
Среди россиян стал популярен пикантный вид отдыха
Раскрыто, почему российские бойцы относятся к пленным ВСУ по-человечески
На острове Русский полыхает трехэтажное здание
В Госдуме рассказали, с чем Зеленский покинул Белый дом
Два молодых спортсмена из «Динамо» и ЦСКА погибли в аварии
Как не остаться без денег и «Госуслуг»? Раскрыта новая схема мошенников
Магнитные бури сегодня, 18 октября: что завтра, скачки давления, слабость
Над Белгородской областью сбили восемь дронов ВСУ
Бардо впервые вышла на связь после экстренной операции
Землю накрыла третья магнитная буря октября
Место пропажи семьи Усольцевых в тайге может привлечь множество туристов
«Слезы»: в ГД рассказали о провальной попытке украинцев достучаться до МОК
Бывшая помощница Байдена высказалась о поставках оружия Украине
Звезда «Ищейки» выписалась с сыном из роддома
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.