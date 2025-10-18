Волонтеры обвинили мэра в попытке выгнать сотни собак из приюта В Усть-Куте потребовали освободить участок, где находится приют с 170 собаками

Мэр Усть-Кута Сергей Анисимов предложил освободить территорию приюта для животных «Верный друг», пишет Telegram-канал Babr Mash. Под угрозой оказались около 170 собак, которые могут оказаться на улице. Волонтеры говорят, что перед выборами глава города обещал этого не делать.

Как пишет канал, приют существует исключительно за счет пожертвований жителей и помощи добровольцев. По словам активистов, местные власти никак не помогают, а обещания дать участок так и не выполняются. На территории, где сейчас работает приют, планируется возвести молодежный центр «БАМ». При этом в городе уже существует аналогичное учреждение, которое фактически пустует, отмечают авторы канала.

На совещании 14 октября, посвященном судьбе приюта «Верный друг», обсуждалось три сценария: выпустить собак на улицу, распределить их по другим учреждениям или вызвать отлов. Зоозащитникам дали срок до конца месяца.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что законопроект о введении специального допуска для содержания кошек и собак не решит проблему так называемых кошкиных домов. Он считает, что необходимо ужесточить контроль именно над коммерческим разведением животных.